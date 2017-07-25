السراج وحفتر يتفقان على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية

المصدر: أ ف ب

اتفق رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، على وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، وفق مسودة بيان نشرتها الثلاثاء الرئاسة الفرنسية.

واتفق حفتر والسراج، وفق مسودة البيان، على “الالتزام بوقف إطلاق النار، والتعهد بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن”.

وصدر هذا البيان قبل لقائهما برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء في المسودة التي تضم 10 نقاط أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الازمة، وعلى دعم اتفاق الصخيرات الذي تم الاتفاق عليه في 2015 بدعم من الامم المتحدة ليكون اساسا للعملية السياسية في ليبيا.

وتهدف محادثات الثلاثاء إلى اقناع الجانبين بالاتفاق على خارطة طريق على الأقل لانهاء النزاع الذي ادخل البلد الغني بالنفط في حالة من الفوضى منذ الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في 2011