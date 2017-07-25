محكمة إسرائيلية تقضي بتسليم جثامين 3 فلسطينيين استشهدوا في الأقصى

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسليم جثامين الفلسطينيين الثلاثة الذين قتلتهم الشرطة الإسرائيلية، خلال عملية إطلاق نار نُفذت داخل المسجد الأقصى، قبل 11 يومًا.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن القرار الذي جاء بعد عدة جلسات جرت خلال الأيام الماضية، ينص على تسليم الجثامين لعائلاتهم، خلال 30 ساعة دون أي شروط تقييدية، كما كانت تسعى الشرطة لفرضها.

وأوعزت المحكمة للشرطة بأن تبلّغ عائلات الشهداء، التي تسكن في مدينة أم الفحم، نيتها تسليم الجثث قبل ساعتين من الموعد، ليتسنّى دفنهم في مقبرة المدينة.

وتشهد مدينة القدس منذ نحو 10 أيام، احتجاجات ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، بعد وضع الأخيرة بوابات إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى، قبل أن تبدأ بإزالتها فجر اليوم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أزالت صباح اليوم البوابات، تنفيذًا لقرار اتخذه المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر، ولكنها أبقت على جسور حديدية على جدران بعض بوابات المسجد بانتظار تركيب كاميرات متطورة عليها، وكذلك ممرات حديدية في باب الأسباط، الجدار الشمالي للمسجد الأٌقصى.

وأدى الفلسطينيون الصلوات على مدى 9 أيام في الشوارع القريبة من المسجد الأقصى رفضًا للبوابات.