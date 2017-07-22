بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على شاب فلسطيني وهو يصلي

أقدمت الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة على ضرب شاب فلسطيني أثناء أدائه الصلاة في منطقة باب العمود في القدس الشرقية.

ونشرت “يورو نيوز” مقطع فيديو يظهر قوات الاحتلال وهي تحاول تفريق مظاهرة لشبان فلسطينيين في جمعة الغضب، وبينما كان شاب فلسطيني يؤدي الصلاة توجه نحوه شرطي إسرائيلي وضربه على ظهره بينما كان ساجدا.

وصلى آلاف الشبان الفلسطينيين في شوارع مدينة القدس بعد أن أغلقت قوات الاحتلال أبواب الحرم القدسي أمام من هم دون الخمسين عامًا.

وتسبب التصعيد الإسرائيلي في القدس بموجة غضب عارمة ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت الجمعة عن استشهاد 3 فلسطينيين وجرح المئات.

وردا على تصعيد الاحتلال في القدس، نفذ شاب فلسطيني عملية اقتحام لإحدى المستوطنات أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين طعنا، فيما أصيبت امرأة في العقد الرابع من العمر إصابة بليغة.