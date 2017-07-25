الأردن: لا صفقات بشأن حادثة السفارة الإسرائيلية

نفى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إبرام بلادة أية صفقات مع إسرائيل بشأن حادثة السفارة، التي أسفرت عن مقتل أردنييْن اثنين.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني: “إنه لا صفقات ولا مفاوضات في قضية السفارة الإسرائيلية”، مؤكدًا أن الأردن “يعمل بإجراءات تضمن حقوق مواطنيه”.

وبشأن السماح لرجل الأمن الإسرائيلي بمغادرة الأردن، أوضح أن بلاده “لم تستطع إلا تطبيق القانون الدولي الذي يمنح رجل الأمن حصانة دبلوماسية لم نجد منها أي مناص”.

لكنه أكد أن الحكومة الأردنية “تمكنت من الوصول إلى ما يضمن تنفيذ محاكمة عادلة في حادثة السفارة، وأنه لم يتم السماح لرجل الأمن بالمغادرة إلا بعد أخذ إفادته”.

من جانبه، قدم وزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة وجهة نظر قانونية حول الحادثة إذ قال إنه ومنذ البداية كان “هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة”.

وأضاف “أن اتفاقيات فينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة للمملكة”.

وتابع “أن مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية ولكن كان هنالك إصرار من قبلنا بالاستماع لروايته وهو ما تم”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى في وقت سابق وجود صفقة أبرمها العاهل الأردني مع نتنياهو تقضي بالسماح بعودة قاتل الأردنيين إلى تل أبيب مع طاقم السفارة، مقابل إزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها قوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى، الأمر الذي نفاه أيضًا وزراء في “الكابينت” الإسرائيلي، مؤكدين “عدم وجود أية صفقة مع الأردن”.