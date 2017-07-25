إسرائيل تبدأ نصب كاميرات ذكية على أبواب الأقصى

بدأت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، نصب كاميرات مراقبة ذكية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وعلى سور القدس التاريخي من جهة باب الأسباط، في خطوة تصعيدية أخرى بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فككت البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، تمهيدًا لاستبدالها بكاميرات ذكية ووسائل فحص أمني أخرى.

وقامت الشرطة منذ الصباح الباكر بقطع الأشجار في منطقة باب الأسباط واقتلاع وتخريب البلاط الحجري التاريخي قرب الباب، من أجل التحضير لنصب معداتها الإلكترونية.

وتتوالى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته مستغلين احتجاج المقدسيين وموظفي الأوقاف خارج المسجد وعدم دخولهم إليه.

ويصر المقدسيون على رفضهم لكافة الإجراءات التي يتخذها الاحتلال بحق المسجد الأقصى، إذ يمتنعون عن الدخول إلى الأقصى والصلاة هناك، إلا عندما تتحقق مطالبهم كاملة بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 10 أيام.

وفي وقت سابق، عبّرت قيادات فلسطينية عن رفضها لكل إجراءات إسرائيل على مداخل وبوابات المسجد الأقصى، بما في ذلك تثبيت كاميرات إلكترونية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن شرطة الاحتلال اعتقلت 160 مقدسيًا، غالبيتهم من الفتيان والقصر خلال الأيام الخمسة الماضية، إلى جانب إبعاد العديد من النشطاء والكوادر عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وأضاف قراقع، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال شرعت مزيدًا من القوانين لاعتقال الأطفال، ومن يتهم منهم بإلقاء الحجارة قد يحكم عليه بالسجن الفعلي لسنتين، منوهًا إلى أن معدل اعتقال الأطفال ارتفع سنويًا من 700 إلى 1200 معتقل.