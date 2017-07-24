مبعوث ترامب يصل إسرائيل في محاولة لتهدئة التوتر‎ بالقدس

أوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثه الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إلى إسرائيل، في إطار مساعٍ لتهدئة التوتر الذي أدى إلى مواجهات دامية في القدس خلال الأيام الأخيرة ،وفقًا لما أعلنه مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول، في تصريح صحافي رافضًا الكشف عن هويته، إن “المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى المحادثات الدولية جيسون غرينبلات، غادر إلى إسرائيل الليلة الماضية لدعم الجهود من أجل الحد من التوتر في المنطقة”.

يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية تشهد مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن سقوط عدد من القتلى من الشبان الفلسطينيين في القدس ومدن الضفة الغربية على خلفية نصب شرطة الاحتلال بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون شعبيًا ورسميًا.