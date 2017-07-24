إسرائيل ترفض استجواب الأردن لموظف سفارتها في عمان

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الاثنين،:” إن حارس أمن إسرائيليًا بسفارتها في العاصمة الأردنية عمان قتل بالرصاص أردنيًا هاجمه بمفك براغي في مجمع السفارة بعمان قبل أن يعلن في وقت لاحق عن وفاة أردني ثانٍ كان في مكان الحادثة” .

وأضافت ،الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، :” إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية تحدث إلى حارس الأمن وإلى السفيرة عينات شلاين ،وشدد على أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة”.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى أزمة في العلاقات المتوترة بالفعل بين تل ابيب وعمان ، لأن الأردن يريد استجواب الحارس الإسرائيلي الذي أصيب بجروح طفيفة ولكن إسرائيل قالت إنه يحظى بحصانة دبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

وزادت حدة التوتر بين البلدين منذ أن نصبت إسرائيل أجهزة لكشف المعادن عند مداخل المسجد الأقصى بعد أن قتل ثلاثة مسلحين من عرب إسرائيل شرطيين إسرائيليين بالرصاص قرب المسجد الأقصى يوم الجمعة قبل الماضي .