قبيلة الجندي الأردني الحويطات تمهل الحكومة 7 أيام لإعادة محاكمته (صور)

أمهلت قبيلة الجندي الأردني معارك أبو تاية، المتهم بقتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة الأمير فيصل الجوية، الحكومة الأردنية 7 أيام لتقرير إعادة محاكمته التي وصفوها “بالسياسية والاسترضائية لأمريكا”.

ورفضت جموع العشائر التي ساندت قبيلة الحويطات في اجتماع عقدته مساء الجمعة في منطقة الجفر، قرار المحكمة، بوصفه قرارا سياسيا، مطالبة بإقالة الحكومة وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية وكافة المتورطين في محاكمته السياسية، على حد زعمهم.

وأكدت قبيلة الحويطات والوفود المشاركة في الاجتماع، مواصلة حراكها السلمي لحين طي ملف قرار الحكم وصولاً إلى إخلاء سبيله، على اعتبار أنه أدى واجبه العسكري، واصفة في الوقت ذاته الحكم بـ “الظالم” باعتباره يغاير مجريات الأحداث التي رافقت القضية التي شهدت تضاربا في روايتها.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت الإثنين، حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة بحق الجندي معارك أبو تايه، بالإضافة إلى تنزيل رتبته إلى جندي ثان، وطرده من الخدمة العسكرية وتغريمه بدل الطلقات المستخدمة في الحادثة.

وأدين الجندي معارك أبو تايه بجناية القتل القصد، وجنحة مخالفة الأوامر العسكرية بإطلاقه النار على عسكريين أمريكيين أثناء دخولهم بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر، في الرابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان لافتا خلال المؤتمر انقطاع شبكة الإنترنت عن المنطقة، كما أحرق شبان من عشيرة الحويطات علم الولايات المتحدة الأمريكية.