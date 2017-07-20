بالصور.. هذه قصة #كلنا_أكرم.. الشاب الذي شغل المجتمع الأردني

تحولت شكوى بسيطة من أحد مستخدمي خدمات الإنترنت وجهها إلى شركة أمنية للاتصالات لقضية رأي عام شغلت الشارع الأردني منذ أكثر من ساعة.

واستغل مواطنون أردنيون رسالة لأحد الشبان وجهها إلى شركة “أمنية” للاتصالات على حسابها على “فيسبوك” من حساب يحمل اسم “أكرم محمد”، يشتكي فيها من ضعف خدمة الإنترنت في منزله، ليتحول الموقف إلى قضية شغلت الأردنيين، بحسّ لا يخلو من الفكاهة، حيث وجّه الأردنيون سؤالهم للشركة: “ليش بتعملوا هيك بأكرم؟”.

وبادرت مجموعة كبيرة من مستخدمي “فيسبوك” ومنذ بث الشكوى، إلى إيصالها لشركة “أمنية” بطريقة فكاهية وتهكمية، فأطلقوا هاشتاغ #كلنا_أكرم، مما دفع بعض أصحاب المطاعم والمحلات التجارية للتعليق على الهاشتاغ وتفعيله على شكل إعلانات.

واستغلت شركة “أورنج” للاتصالات قضية أكرم بإطلاق “بوست إعلاني” ضمن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه: “تكرم يا أكرم إنت وكل أصحابك، ساعدونا نلاقي أكرم وما رح يطلع إلا راضي #تكرم _يا_أكرم”.

ووصل الأمر إلى حد قيام أحد المستخدمين بإرسال استفسار للداعية المعروف محمد العريفي يسأله: “إلّي عملته أمنية بأكرم حلال ولا حرام؟”، عدا عن إرسال قضية أكرم لكثير من المشاهير والمؤسسات الإعلامية الكبيرة والشركات المعروفة.

وقام محل لبيع أطر الصور بعمل تخفيضات على الأسعار تضامناً مع أكرم، من خلال منشور ورد فيه: “تضامنًا مع أكرم والّي عملته شركة أمنية مع أكرم قررنا نعمل إلكم تخفيضات”.

وطالب فخري محمد عبر منشور له شركة “أمنية” قائلاً: “مساء الإحساس، ممكن نت لأكرم زي العالم والناس”.

وجاء في التعليقات: “الكومنت بالكومنت والبادي أكرم”، و “لن نسكت حتى يتم حل مشكلة أكرم مع أمنية”، و”شركة أمنية رح تعلن إفلاسها بسبب أكرم، أكلوا هوى من الشعب الأردني”.

من جهتها، استقبلت شركة “أمنية” للاتصالات الأمر بذات الفكاهة من خلال ردودها على رسائل المواطنين وأطلقت شعارًا جديدًا لها #الكومنت_بالكومنت_والبادي_أكرم.