 دي ميستورا: الأزمة في سوريا أزمة عربية بالدرجة الأولى

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا ، ستافان دي ميستورا، ضرورة الاستمرار في إطلاع الجامعة العربية أولاً بأول على نتائج الاتصالات التي يجريها مع الأطراف السورية.

وقال دي ميستورا :” يجب الأخذ في عين الاعتبار أن الأزمة في سوريا هي أزمة عربية بالدرجة الأولى “، مضيفًا خلال اتصال هاتفي مع أمين عام جامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط أن “دور الجامعة العربية في التعامل معها لا غنى عنه، خاصة خلال المرحلة الحالية التي تشهد مساعي مكثفة من أجل المضي قدمًا في طريق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة بعد سنوات من الصراع الذي أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا من أبناء الشعب السوري، وما رافق ذلك من تداعيات إنسانية واسعة ستحتاج سنوات طويلة وجهودًا مكثفة لاحتوائها”، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية.

وقال بيان الجامعة :” إن أبو الغيط ودي ميستورا تبادلا وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية بشكل عام، حيث أطلع المبعوث الأممي في هذا الإطار الأمين العام على تطورات الجولة السابعة لمفاوضات جنيف للسلام في سوريا ونتائج الاتصالات التي أجراها خلال الفترة الأخيرة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام حرص على تأكيد المواقف الثابتة للجامعة العربية تجاه الأزمة السورية، خاصة ما يتعلق بضرورة أن تعتمد أي تسوية في هذا الصدد على تلبية آمال وطموحات كافة أبناء الشعب السوري.

وتم الاتفاق خلال الاتصال على أن يقوم المبعوث الأممي بإيفاد نائبه السفير رمزي عز الدين إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لإطلاع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الجامعة العربية على آخر تطورات الاتصالات التي يجريها مكتب المبعوث الأممي حول الأزمة السورية.