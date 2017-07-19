وزير خارجية لبنان: نشجع السوريين على العودة إلى وطنهم حبًا بهم

على وقع الجدال والنقاش الحاد الذي شهدته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان على خلفية قضية اللاجئين السوريين، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، اليوم الأربعاء، إنه يشجع على عودة السوريين إلى وطنهم حبًا بهم لا كراهية.

وقال باسيل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أقل من 24 ساعة من تصريح مشابه للرئيس اللبناني ميشال عون، “إننا عدنا من الاتحاد الأوروبي في بروكسيل حيث طالبنا بتشجيع عودة إخوتنا السوريين إلى وطنهم حبًّا بهم”، مشددًا على أنه “لا للكراهية، لا لتعميم التهمة، لا للاعتداء”.

واستعرت حرب بين فنانين من لبنان وسوريا حيث تبادل الطرفان الشتائم والألفاظ البذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية اتهام سوريين للجيش اللبناني بممارسات عنصرية بحق اللاجئين بهدف طردهم، حيث توعدت عدة جهات سورية ناشطة في لبنان، بمظاهرات وسط العاصمة بيروت ضد العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون، فيما شن سوريون حملة ضد الجيش اللبناني.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد قال في تغريدة نشرها يوم أمس الثلاثاء إن لهجة “الكراهية والتحريض” التي انتشرت في اليومين الأخيرين ضد اللاجئين السوريين في لبنان “مرفوضة تمامًا”.

وكتب في تغريدته “إذا كنا نعمل لعودة النازحين فلأن لبنان لم يعد قادرًا على حمل الأعباء، ولكن نشر الكراهية والتحريض مرفوضان، وعواقبهما وخيمة على الشعبين معًا”.

ويعيش أكثر من مليون لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية حيث تشتكي الحكومة البنانية من عدم قدرتها على تحمل أعباء استضافتهم، فيما يتهم ناشطون سوريون السطات المحلية بممارسة التضييق على السوريين في مخيمات عرسال.