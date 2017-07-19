“تحالف القوى” السُنية بالبرلمان العراقي يقيل زعيم كتلته

كشف مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، عن أن “تحالف القوى العراقية” أقال زعيم كتلته البرلمانية أحمد المساري، بتصويت الأغلبية، بعد أسابيع من الخلافات الداخلية.

قال مصدر نيابي من داخل الكتلة، في تصريح للأناضول، إن “قيادة التحالف (أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي) عقدت في ساعة متأخرة من ليلة أمس اجتماعًا لحسم ملف رئاسة الكتلة في البرلمان العراقي بعد أسابيع من الخلافات بشأن استمرار النائب أحمد المساري بتولي المنصب”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن 27 نائبًا من أصل 32 حضروا الاجتماع، صوتوا بالموافقة على إقالة المساري من منصبه، فيما اعترض 4 نواب على قرار الإقالة، ورفض نائب واحد الإدلاء بموقفه إزاء القضية.

ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل عن طبيعة وأسباب إقالة المساري من موقعه.

وتابع “قيادات تحالف القوى العراقية سيعقدون لاحقًا اجتماعًا لتحديد آلية انتخاب رئيس جديد للكتلة في البرلمان”.

ويتولى أحمد المساري رئاسة كتلة اتحاد القوى السُنة منذ عام 2014، وتوسعت الخلافات داخل اتحاد القوى الذي يضم 54 نائبًا بسبب تضارب المواقف بشأن تحديد الأولويات الخاصة بالمكون السُني لمرحلة ما بعد “داعش”.