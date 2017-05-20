تقرير: ميليشيات تتهيّأ لهجوم بهدف السيطرة على قاعدة الوطية في ليبيا

كشف تقرير استخباري للأمن الخارجي الليبي، أن ميليشيات متشدّدة تتبع وزارة دفاع حكومة الوفاق، تحشد في منطقة قريبة من مدينة صبراتة، استعداداً لشن عملية عسكرية للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت “إرم نيوز” على نسخة منه، فإن “العملية ضد قاعدة الوطية الجوية شديدة التحصين، تعد تكرارًا للهجوم الذي شنته ميليشيات القوة الثالثة على قاعدة براك الشاطئ، ويهدف إلى استعادتها من قوات المشير خليفة حفتر، كونها تشكل رأس الحربة في أي هجوم للسيطرة طرابلس”.

وتقع قاعدة الوطية “عقبة بن نافع”، على بعد مئة وأربعين كيلومترًا جنوب غرب العاصمة طرابلس على الحدود مع تونس، وتصنف باعتبارها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، وتحتوي على أنواع مختلفة من طائرات الميغ 21 و23 إلى جانب مروحيات مي 35 الهجومية.

وسيطر الجيش الوطني على القاعدة التي تعد الأكبر بعد معتيقة، في شهر أيلول/ سبتمبر 2014، بعد الإعلان عن انطلاق عملية الكرامة.

وسبق أن حاولت ميليشيات فجر ليبيا، السيطرة على قاعدة الوطية مرارًا وتكرارًا خلال العام 2015، لكنها مُنيت بالهزيمة على يد الجيش الذي تمكن من دحرها.