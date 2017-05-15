في زيارة مفاجئة.. وزير الداخلية الإيطالي يصل طرابلس الليبية

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إيطالية أن وزير الداخلية ماركو مينيتي، وصل إلى ليبيا، اليوم الإثنين، في زيارة مفاجئة لإجراء مباحثات مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ووفق المصادر ذاتها، سيعقد الوزير مينيتي، في وقت لاحق اليوم، مؤتمراً صحفياً في القاعدة البحرية “بوستة” بالعاصمة الليبية طرابلس، والتي تعد المقر المؤقت لحكومة الوفاق الوطني.

وتأتي الزيارة بعد قيام رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنجيلنو ألفانو، في 6 مايو/أيار الماضي بزيارة إلى طرابلس، حيث التقى نظيره الليبي في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة.

ولم تذكر المصادر أية تفاصيل بشأن برنامج الزيارة، لكن ليبيا تشهد منذ أيام حراكا دبلوماسيا أجنبيا وعربيا، للبحث عن حل للأزمة الليبية، بعد لقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخرا.