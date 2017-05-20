هل طلبت أمريكا من السلطة الفلسطينية الضغط على حماس ماليًا؟

قال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن أية ضغوط مالية أو اقتصادية فلسطينية، بحق حركة “حماس”.

وأكد عريقات خلال ندوة له على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت (الأردن)، أن الغرض من أية ضغوط على حركة حماس، هو ضمان وحدة فلسطين.

وكان مصدر حكومي، قال نهاية الشهر الماضي، إن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً دخل حيز التنفيذ، يقضي بوقف تمويل مصاريف قطاع غزة من الطاقة الكهربائية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والضغط على حماس لتسليم القطاع.

عريقات أكد خلال كلمته اليوم، أن “فلسطين هي واحدة.. لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة، والمطلوب الآن هو وحدة سياسية تضم 26 حزباً، وهي الناشطة في فلسطين المكونة جغرافياً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”.

وأضاف:”المسألة ليست وقف فواتير أو قطع التيار الكهربائي عن القطاع، والمطلوب من حماس في الوقت الحالي هو التوصل لحكومة وحدة وطنية كما طلب الرئيس محمود عباس”.

وأكدت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، الشهر الماضي، أنها ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة” لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 2007.

وتزود إسرائيل قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وتدفع قيمتها الحكومة الفلسطينية بمتوسط شهري 40 مليون شيكل (10.1 مليون دولار).