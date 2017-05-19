لهذا السبب.. حماس تحظر اصطحاب الكلاب في شوارع غزة (صور)

أصدرت حركة حماس الفلسطينية، قرارًا بحظر اصطحاب الكلاب في الشوارع والأماكن العامة، في مدينة غزة.

وبررت الحركة الحظر وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن النساء والأطفال يشعرون بالخوف عندما يرون كلاباً كبيرة الحجم في الشوارع.

وسيؤثر هذا الحظر على أصحاب الكلاب الذين يرغبون في المشي برفقة حيواناتهم الأليفة في المناطق المأهولة بالسكان مثل المدن والقرى أو على الشاطئ.

وقال المتحدث باسم حماس أيمن البطنيجي لصحيفة “التلغراف”: “انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة ظاهرة الشباب الذين يسيرون بصحبة الكلاب في الشوارع.. هذه الظاهرة ليست من ثقافتنا ولا من تقاليدنا، ويشعر الأطفال والنساء بالخوف عندما يرون الكلاب، ومن واجبنا الحفاظ على سلامة المواطنين”.

وأضاف: “نحن لسنا ضد الكلاب، ونحن نستخدم الكلاب في عملنا ولكن الحظر ببساطة لحماية النساء والأطفال”.

ويشعر أصحاب الكلاب بالقلق ويخشى كثير منهم الخروج بحيواناتهم الأليفة خشية تعرضهم للمحاكمة من قبل السلطات.

وقالت ياسمين شاث، التي تملك أحد الكلاب معترضة على القرار: “إنهم لا يريدون من الناس الانشغال بالكلاب، ولكنهم يريدونهم أن يفكروا فقط في السياسة والمقاومة حتى لا يتمتعون أبداً بالاسترخاء”.