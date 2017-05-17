القوات العراقية تنتزع حيًا جديدًا من “داعش” غرب الموصل‎

أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير مدينة الموصل، شمال العراق، اليوم الأربعاء، استعادة أحد الأحياء غرب المدينة من سيطرة تنظيم داعش.

وقال الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيان، إنه “تم تحرير حي (الرفاعي) غرب الموصل بالكامل، ورفع العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات”، دون تفاصيل عن حجم الخسائر.

وقال المقدم كريم ذياب، الضابط في الشرطة الاتحادية، إن قوات من الجيش سيطرت، مساء اليوم، على الشارع الرئيس في “حي 17 تموز” غرب الموصل، بعد معارك لساعات مع داعش.

وذكرت القوات العراقية، إن داعش بات يفتقر إلى الانتحاريين والذخيرة في المعارك، ضمن المساحة المتبقية تحت سيطرته، والتي تقدر بـ10% من إجمالي مساحة الجانب الغربي للموصل.

وقال النقيب سبهان علي الشويلي، في قوات الشرطة الاتحادية، إن “التنصت على اتصالات داعش، يبيّن حجم الانهيار بصفوفهم، حيث يطلبون المزيد من الانتحاريين، الذين يسمونهم بالعرسان على اعتبار أنهم سيزفونهم إلى الجنة، فيما الطرف الآخر من داعش يرد بأن عليهم الاعتماد على أنفسهم لأن العرسان يتناقصون”.

وأضاف: “كما يطلبون أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة والتي يسمونها بالعصافير”.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، تشن القوات العراقية، عملية عسكرية واسعة لطرد داعش من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

واستعادت هذه القوات النصف الشرقي من المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقاتل منذ فبراير/شباط الماضي لانتزاع النصف الغربي.

وفي سياق آخر، قال النقيب نزهان الخضر، الضابط في شرطة بغداد، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة سوقًا شعبيًا في قضاء اليوسفية جنوبي بغداد، ما تسببت بمقتل شخصين وإصابة 5.

وحتى الساعة 16.25 تغ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن داعش، تبنى حوادث مماثلة في وقت سابق، حيث يحاول شن هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة لتشتيت انتباه القوات العراقية، التي بدأت بتضييق الخناق عليه داخل الموصل.