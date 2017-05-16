الجيش العراقي: لم يبق بيد داعش سوى 12 كيلومترًا من الموصل

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قال متحدث عسكري في الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، إن القوات العراقية جردت تنظيم داعش من مساحات كبيرة من مدينة الموصل لدرجة أنه لم يبق تحت سيطرة التنظيم سوى 12 كيلومتراً مربعاً فقط.

وقال الكولونيل الأمريكي جون جوريان المتحدث باسم التحالف الذي يدعم القوات العراقية في الحرب على تنظيم “داعش” إن مقاتلي التنظيم محاصرون بالكامل “وعلى وشك الهزيمة التامة” في المدينة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية يحيى رسول، بأن تنظيم داعش يسيطر على 4.6% من الأراضي العراقية بعد نجاح القوات العراقية في طرده من إجمالي المساحات التي سيطر عليها في حزيران/يونيو عام 2014 والبالغة 40% من إجمالي مساحة العراق البالغة 435052كيلو متر مربعاً.

وقال رسول، في بيان له، إن “القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي والمستشارين في المجالات الاستخبارية حققت انتصارات كبيرة ضد داعش في جميع المحاور”.

وأضاف أن “قوات داعش سيطرت بعد حزيران / يونيو عام 2014 على مساحة تقدر بـ 108405 كيلو مترات مربعة من العراق، أما اليوم فإن حجم المساحة التي يسيطر عليها داعش هي 2875 كيلو مترا مربعا وبنسبة 4.6% في أرجاء البلاد”.

وأوضح أن “القوات العراقية تمكنت من تحرير 89 ر5 في المئة من المناطق المسيطر عليها من قبل داعش في محافظة نينوي ولم يتبق سوى 10ر5 في المئة”.

وأشار إلى أن القوات العراقية مستمرة في تحرير ما تبقى من الساحل الأيمن إضافة إلى الانتصارات التي تحققها قوات الحشد الشعبي شمال غربي الموصل.