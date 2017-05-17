نائب الرئيس العراقي يتهم الشرطة بقتل مدنيين محاصرين في الموصل

اتهم نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي الشرطة الاتحادية باستخدام أسلحة ثقيلة وتدمير البنى التحتية لأحياء مدينة الموصل مما أسفر عن مقتل الكثير من المواطنين المحاصرين.

وقال النجيفي في تصريح متلفز، إن قوات الشرطة الاتحادية لم تكن منضبطة وأسهمت بتدمير الكثير من البنى التحتية في المدن التي دخلتها، بسبب استخدامها أسلحة ثقيلة كالصواريخ والراجمات والمدفعية، وهو ما تسبب بهدم أعداد هائلة من منازل المواطنين، فضلًا عن مقتل الكثير منهم.

وأضاف النجيفي أن الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب وقوى الأمن الأخرى استمرت بنفس الأسلوب الذي استخدم في الساحل الأيسر، وكانوا أكثر دقة ومهنية وهو ما قلل من حجم الخسائر في الجانب الشرقي للمدينة.

وكان ناشطون بثوا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطعًا مرئيًا مسربًا لقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر وهو يتحدث عن إبادة مدينة الموصل باستخدام الصواريخ وجعلها ترابًا”، حسب تعبيره.

وتتبع قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع إلى وزارة الداخلية العراقية التي يسيطر عليها فيلق بدر عبر الوزير الحالي قاسم الأعرجي، المنتمي لميليشيا بدر بزعامة هادي العامري، والتي اتهمت مؤخرًا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع ضد تنظيم داعش المتشدد.

من جهته كشف مصدر مطلع لـ”إرم نيوز” عن عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي سحب قوات الشرطة الاتحادية من الموصل، بسبب تلك الانتهاكات الحاصلة خاصة مع اقتراب المعركة من نهايتها “.

وأضاف أن العبادي انزعج كثيرًا من القرارات التي يتخذها قائد الشرطة وهي بعيدة عن توجهات المعركة التي تشارك فيها مختلف قوى الأمن.

واقتربت القوات العراقية من إنهاء معركة الموصل التي مر على انطلاقتها نحو7 أشهر، لاسيما في ظل التقدم الحاصل على مختلف المحاور واستعادة عدة أحياء استراتيجية خلال اليومين الماضيين.