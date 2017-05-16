بالفيديو.. “حماس” تكشف تفاصيل عملية “فك الشفرة” واغتيال مازن فقهاء

المصدر: غزة - إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، التابعة لحكومة حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت 45 فلسطينيًا متخابرين مع إسرائيل، في سياق التحقيقات حول عملية اغتيال “مازن فقهاء” القائد في كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وقال توفيق أبو نعيم، وكيل الوزارة، خلال مؤتمر صحافي بعنوان “فك شيفرة 45” عُقد بمدينة غزة، للحديث حول تفاصيل جريمة اغتيال “فقهاء”: “عملية التحقيق في جريمة اغتيال فقهاء، أثمرت عن اعتقال 45 عميلًا ، في ضربة لأجهزة إسرائيل الأمنية”.

وأكد أبو نعيم أن التحقيقات “كشفت وقوف إسرائيل وراء عملية اغتيال فقهاء، وتنفيذها، بواسطة 3 من المتخابرين معهم”.

وقال أبو نعيم إن المتخابرين الثلاثة اعترفوا بتلقّيهم التعليمات مباشرة من الجانب الإسرائيلي لتنفيذ عملية الاغتيال.

وتابع: “أظهرت التحقيقات أن التخطيط لعملية الاغتيال استمرت لنحو 8 أشهر، وأن إسرائيل استخدمت عملاء على الأرض مدعومين بطائرات استطلاع من الجو ومتابعة ضباط استخبارات إسرائيلي”.

وبيّن أبو نعيم أن الأجهزة الأمنية تمكّنت “من اعتقال المنفّذ المباشر لعملية اغتيال فقهاء، والذي يبلغ من العمر 38 عامًا، ويدعى (أ ل) اعترف بارتباطه بأجهزة إسرائيل الأمنية”.

وأوضح أن المتخابريْن الآخريْن المشاركيْن (الأول 42 عامًا، والثاني 38 عامًا) في عملية الاغتيال، اعترفا بدور أساسي في المشاركة في العملية، “من خلال الرصد والمتابعة وتصوير موقع الجريمة”.

وأكد أبو نعيم أن “المتخابرين الثلاثة المشاركين في عملية اغتيال فقهاء، تورطوا في جرائم أخرى أدت لاستشهاد مواطنين وقصف مبانٍ حكومية ومدنية”.

وحمّل أبو نعيم إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال “فقهاء”، مشيرًا إلى أن محاولات التنصّل الإسرائيلية من عملية الاغتيال لن تنجح.

وقال:” تم اختيار الشهيد بدقة متناهية للتهرب من المسؤولية عن الجريمة، إلا أن التحقيقات أسقطت محاولة التنصل”.

وتخلل المؤتمر عرضٌ لاعترافات مسجّلة من قبل المتخابرين الثلاثة المشاركين في عملية اغتيال “فقهاء”.

وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، قد أعلن الخميس الماضي، عن اعتقال المنفّذ المباشر لعملية اغتيال “فقهاء”.

وأعلنت وزارة “الداخلية، عن اغتيال “فقهاء”، في 24 مارس/ آذار الماضي، بنيران مجهولين، غربي مدينة غزة.