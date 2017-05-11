هنيّة يعلن عن اعتقال قاتل القيادي في حماس مازن فقهاء

المصدر: غزة- إرم نيوز

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، اليوم الخميس، عن اعتقال المنفّذ المباشر لعملية اغتيال “مازن فقهاء”، القيادي في كتائب “عز الدين القسّام”، الذراع المسلّح للحركة.

وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي، حضره قيادات الحركة، وعُقد أمام منزل “فقهاء” غربي مدينة غزة: “في أوسع وأعمق ضربة لأجهزة الأمن الصهيونية، نعلن عن اعتقال القاتل الذي ارتكب الجريمة، ونفّذ أوامر الأجهزة الصهيونية”.

ولم يكشف هنية عن هوية القاتل، لكنه قال إن وزارة الداخلية ستعقد “مؤتمرا صحفيا تشرح فيه كل التفاصيل، خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأضاف أن “حماس”، ستنفّذ في القاتل “الحكم العادل والقصاص العادل على قاعدة العدالة الثورية”. وتابع “القاتل أدلى باعترافات واضحة ومفصّلة عن الجريمة”.

وبيّن أن التحقيقات التي جرت في ملف الاغتيال أوضحت بالدليل على أن “إسرائيل هي من تقف وراء الجريمة”.

وأردف هنية قائلاً: “من اللحظة الأولى لجريمة الاغتيال، كان العمل والتحرك والخطّة، لكشف هذه الجريمة على قاعدة استراتيجية وعميقة ومنتشرة”.

وكانت حركة “حماس” قد اتهمت”، خلال تصريحات متكررة، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال “فقهاء”، فيما توعّدت “كتائب القسام” إسرائيل بـ”دفع ثمن جريمة الاغتيال”.

وأعلنت وزارة “الداخلية، عن اغتيال “فقهاء”، في 24 مارس/ آذار الماضي، بنيران مجهولين، غربي مدينة غزة.

وأصدرت النيابة العامة بغزة، في 27 مارس/ آذار الماضي، بعد 3 أيام على حادث اغتيال فقهاء، قرارا يقضي بحظر النشر، المتعلق بالتحقيقات الجارية في حادث الاغتيال.