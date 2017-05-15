مقتل 30 مدنيًا في قصف جوي استهدف تنظيم داعش شرق سوريا

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين: إن 30 شخصًا على الأقل أغلبهم من المدنيين، قتلوا في ضربات جوية فجر اليوم على بلدة حدودية في محافظة دير الزور، التي يسيطر عليها تنظيم داعش شرقي سوريا.

وقال المرصد: إن مقاتلات يُعتقد أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قصفت بلدة البوكمال قرب الحدود مع العراق، كما أن الطائرات قصفت منطقة قريبة من حي سكني ومسجد، مما أسفرعن إصابة العشرات بجروح.

وقالت وكالة أعماق للأنباء الناطقة باسم داعش: إن التحالف قتل 15 شخصًا وأصاب 35 بجروح في البوكمال.

ويسيطر التنظيم المتشدد على أغلب أراضي محافظة دير الزور، باستثناء جيب في الوسط وقاعدة جوية قريبة تسيطر عليها قوات النظام السوري، كما تربط المحافظة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في كل من سوريا و العراق.