تركيا تسعى لإقامة قاعدة عسكرية شمال سوريا

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

أعلنت تركيا اليوم الإثنين، نيتها إنشاء قاعدة عسكرية قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في إطار نشاطها العسكري الداعم لفصائل المعارضة المنضوية تحت راية الجيش السوري الحر .

وقال ويسي قايناق، نائب رئيس الوزراء التركي، إن القاعدة ستشيّد غرب مدينة الباب، على ارتفاع 534 مترا فوق تلة “جبل الشيخ عقيل”، التي خسرت تركيا على تخومها أكثر من 50 جنديا خلال معارك ضارية اتسمت بالكر والفر، واستمرت قرابة شهرين ضد تنظيم داعش أثناء عملية درع الفرات.

وأضاف قايناق في تصريح لصحيفة “حرييت ديلي نيوز”، أن عدد القوات التركية في الباب بلغ ثمانية آلاف جندي في ذروة عملية درع الفرات، لكنه تراجع حاليا إلى 1500 عسكري يقومون بتدريب الشرطة السورية المحلية، بالتزامن مع تطوير مشاريع تنموية في المنطقة الممتدة بين اعزاز وجرابلس شمال وشمال شرق حلب.

وتحدث قايناق عن اقتراح تلقته تركيا، في محادثات أستانة الأخيرة، بنشر بعثة تركية لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، التي تعد من مناطق “تخفيف التوتر” في سوريا.

وقال قايناق، إن مثل هذه الخطوة ستساعد في ضمان أمن الحدود التركية.