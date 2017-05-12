تركيا: أمريكا أبلغتنا أن وحدات حماية الشعب الكردية لن تبقى بالرقة السورية

المصدر: أنقرة- إرم نوز

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لن تبقى في المنطقة بعد عملية تحرير مدينة الرقة في سوريا.

وفي كلمة للصحفيين في لندن حيث يقوم بزيارة رسمية قال يلدريم: “إن قرار واشنطن مد الفصائل الكردية السورية بالأسلحة في المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا سيضر بالعلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي”.

وذكر يلدريم أن الولايات المتحدة أكدت لتركيا أن التركيبة السكانية في المنطقة لن تتغير نتيجة لذلك وهو مصدر قلق أساس لتركيا.