سياسي كردي: استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق الخريف المقبل

المصدر: موسكو- إرم نيوز

قال ممثل الحزب الديمقراطي لكردستان العراق في موسكو، خوشوي بابكر، اليوم الجمعة ، إن الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق قد يجرى في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري.

وأضاف” الاستفتاء سيجري في الخريف، الموعد الدقيق لم يتحدد بعد، لكنه سيكون في الخريف، في نوفمبر أو ربما أكتوبر”.

وأشار السياسي الكردي إلى أن إقليم كردستان العراق يجري مباحثات مع موسكو، عبر وزارة الخارجية بشأن إرسال مراقبين من روسيا للمشاركة في مراقبة الاستفتاء.

وقال بابكر: “يجري التحضير للاستفتاء في القنصليات، وتمثيليات كردستان العراق في الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، نحن نتواصل بشكل دائم مع الخارجية الروسية، من أجل إرسال مراقبين روس إلى الاستفتاء”.

وأكد أن سلطات الإقليم طلبت من الأمم المتحدة توجيه مراقبين من المنظمة للمشاركة في الاستفتاء.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد صرح خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريس في شهر آذار/مارس الماضي أن الإقليم سيجري استفتاء على الاستقلال قريبا لإطلاع العالم على إرادة الشعب الكردستاني وحقه في تقرير مصيره.