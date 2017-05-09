عباس: مستعد للقاء نتنياهو عندما يزورنا ترامب

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه “قريباً” إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت رعاية ترامب.

ويستعد الرئيس الأمريكي لزيارة إسرائيل في أولى رحلاته إلى الخارج في وقت لاحق من الشهر الحالي، وقبل دعوة الفلسطينيين لزيارة الضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في رام الله “اطلعت فخامة الرئيس على مجمل التحركات التي نقوم بها من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله، وخاصة لقاءنا في الأسبوع الماضي مع فخامة الرئيس ترامب والذي لبى دعوتنا، ونتطلع للقائه قريبا في بيت لحم” جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف عباس: “وقد أكدنا له استعدادنا للتعاون معه ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي تحت رعايته من أجل صنع السلام”.

وأعلن ترامب الخميس أنه سيتوجه إلى السعودية وإسرائيل والفاتيكان في أول رحلة إلى الخارج منذ وصوله إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى بروكسل، ولكنه لم يعلن عن زيارته للأراضي الفلسطينية.

ويعود آخر اجتماع مهم وعلني بين عباس ونتنياهو إلى العام 2010، رغم تقارير غير مؤكدة عن لقاءات سرية بعدها.

وتوقفت جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية في نيسان/أبريل 2014.