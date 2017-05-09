فيديو يحرج سفارة أمريكا في السعودية بشأن زيارة ترامب.. والسبب أحد مواطني المملكة

نشرت السفارة الأمريكية في السعودية مقطعًا مصورًا تم التلاعب به لحذف ذكر إسرائيل، من خطاب الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن فيه برنامج جولته الخارجية الأولى منذ توليه السلطة.

وبعد ردود عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تم حذف الفيديو المعدل واستبدل بمقطع آخر للخطاب الكامل على حساب السفارة بموقع “يوتيوبط.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن السفارة التقطت الفيديو من حساب خاص بمواطن سعودي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي دون الانتباه إلى أنه تم تحريره لحذف الإشارة لإسرائيل.

وأضاف المسؤول: “بعد التنبه لذلك، قامت السفارة الأمريكية على الفور بتصحيح الخطأ، وحذفت الفيديو، وحمّلت النسخة الصحيحة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وتعرب السفارة عن أسفها لهذا الخطأ غير المقصود”.