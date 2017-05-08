قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: الأسد يناسبنا في المرحلة الحالية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

اعتبر قائد سابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن رئيس النظام السوري بشار الأسد هو “الحل المناسب” بالنسبة لإسرائيل في المرحلة الحالية.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن دان حالوتس، قوله: “الأسد هو الحل المناسب بالنسبة لنا حاليًا”.

وأضاف حالوتس: “ينبغي على إسرائيل أن تتركه (الأسد) لإنهاء عمله ضد (من سمّاها بـ) المجموعات الإرهابية التي تحارب ضده أولًا”.

وتولى حالوتس، المولود في إسرائيل لأب من أصل عراقي وأم من أصل إيراني، مناصب عدة في الجيش الإسرائيلي آخرها رئاسة أركان الجيش في الفترة ما بين 2005-2007.

وسبق لعدد من القادة الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، أن دَعوا إلى عزل رئيس النظام السوري، بشار الأسد.