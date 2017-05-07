إسرائيل تتجه إلى تخفيض مكانة اللغة العربية

المصدر: القدس المحتلة– إرم نيوز

أقرت لجنة وزارية إسرائيلية الأحد مسودة قانون مثيرة للجدل تعرف البلد بصفته “الوطن القومي للشعب اليهودي” وتخفض من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، على ما افاد مسؤولون ومعلومات صحافية.

وتنص المسودة على تخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة “لها مكانة خاصة” في الدولة و”يحق للناطقين بها الاستفادة من خدمات الدولة بلغتهم” على ما نقلت صحيفة هآرتس.

وفي حال إقرار المسودة التي تحدد أن العبرية “لغة للدولة”، لتصبح قانونا فستندرج ضمن ما يسمى “قوانين الأساس” وهي بمثابة دستور بحسب الصحيفة.

وأكد وزراء اقرار المسودة في لجنة وزارية ما يجيز إحالتها إلى البرلمان.

يقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة الاحتلال عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان دولة الاحتلال الإسرائيلي ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.

وبالعادة تعتمد اللافتات العامة والخدمات الرسمية العبرية ثم العربية، ولم يتضح ان كان مشروع القانون الجديد يبدل شيئا في ذلك.