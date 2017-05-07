بعد زيارته جنوب البلاد.. البرلمان الليبي يهاجم وزير الخارجية الجزائري

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

دانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي زيارة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي الجزائري عبد القادر مساهل إلى مدن الجنوب الليبي دون ترتيب مسبق.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها ليل الأحد ووصل “إرم نيوز” نسخة منه :”في الوقت الذي نثمن فيه دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والمحافظة على أمن الوطن والمواطن وحماية الحدود من أي اختراق، رأينا اليوم دخول السيد وزير الخارجية الجزائرية وتجواله في مدن الجنوب الليبي دون حسيب أو رقيب أو إذن مسبق، وكأنه ولاية من ولايات الجزائر، واجتماعه مع شخصيات لا تزال تحمل العداء والحقد لليبيين” على حد تعبير البيان.

وتابع البيان: “عليه نحذر الوزير الجزائري من مغبة ما قام به من تجاوز وانتهاك فاضح لسيادة الدولة الليبية، وندعو أبناء ليبيا الشرفاء إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الشرعية للنهوض بالبلاد والحفاظ على أمن وسلامة الدولة”.