وسط الهرج والمرج.. مجلس النواب الليبي يؤجل اختيار محافظ المصرف المركزي

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

أجل مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي خلفاً للمحافظ الحالي الصديق الكبير.

وكان مجلس النواب عقد اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة وبحضور (92) عضواً، للتصويت على اختيار أحد المرشحين الأربعة لمنصب المحافظ وهم : أحمد رجب، محمد الشكري، عبد الحميد الشيخي، و علي الحبري.

وقال حومة في بداية الجلسة، إن مذكرة قدمت من عدد من النواب يطالبون فيها بإرجاء التصويت على اختيار المحافظ إلى أسبوعين قادمين.

وما إن بدأ نقاش النواب قبل البدء بالتصويت، حتى تطورت الأمور إلى مشاحنات كلامية وحدوث هرج ومرج بعد أن طفت خلافات كبيرة على السطح وخلاف على التصويت، مما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها وتأجيل التصويت إلى موعد لاحق.

يشار إلى أن رئيس المجلس عقيلة صالح تغيب عن جلستي اليوم وأمس، التي جرى خلالها الاستماع إلى المرشحين لخلافة الكبير.