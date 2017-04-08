مجلس النواب الليبي ينفي زيادة رواتب أعضائه

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

نفى مجلس النواب الليبي ما يتردد بشأن زيادة رواتب النواب، متهمًا “صفحات مزعومة” على مواقع التواصل الاجتماعي لنواب ليبيين بترويج هذا الموضوع.

وقال المجلس، في بيان صدر اليوم السبت: إن صفحات مزورة باسم النائبين، سلطنة المسماري، وانتصار شبيب، تحدثت عن مقترح لزيادة رواتب النواب، “وهي محض افتراء وحملة ممنهجة من جهة ذات مصلحة في توجيه الرأي العام وضربه في الحاضنة الشعبية التي تسانده، رغم الظروف الاقتصادية الخانقة والمعاناة التي يقاسيها المواطن الليبي”.

ودعا البيان إلى “عدم الانجرار وراء هذه الحملات الممنهجة، التي لن تثني المجلس عن مواقفه تجاه الدفاع عن سيادة البلاد ودعم القوات المسلحة في حربنا ضد الارهاب والتطرف والجهات الداعمة له، التي تقود مثل هذه الحملات المضللة”.