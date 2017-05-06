للمرة الأولى.. المعارضة السورية بالقاهرة توحد مطالبها

المصدر: أحمد عثمان- إرم نيوز

قال رئيس تيار الغد السوري المعارض، أحمد الجربا، إن القوى المعارضة المجتمعة بالقاهرة توافقت للمرة الأولى على عدة بنود من بينها، ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد يضمن حقوق وواجبات الشعب السوري وتشارك في صياغته كل القوى الوطنية.

وأضاف الجربا على هامش اختتام اجتماعات الملتقى التشاوري للقوى الوطنية السورية، والتي استمرت علي مدار 3 أيام في القاهرة، إن من بين البنود كذلك، حل أزمة الأكراد مع الحكومة السورية، وتنحية الخلافات في مواجهة الإرهاب على الأراضي السورية خاصة جبهة النصرة وداعش ومحاصرة عمليات إمدادهم بالسلاح، ووقف القتال الفوري والتمسك ببيان استانة الذي صدر منذ يومين بإقامة مناطق آمنة بين أطراف النزاع.

وتابع الجربا “هذا ليس تقسيما بل هدنة لترك السلاح وإعطاء فرصة للحوار، وتبادل الأسرى من الطرفين وإخراج المسجونين من المعارضة، وتكاتف المجتمع الدولي لإزاحة رأس السلطة، وإقامة انتخابات حرة نزيهة تحت مراقبة دولية”.

وختم الجربا بالقول، إن ما تم التوافق عليه لأول مرة بين تيارات قوى المعارضة خطوة جيدة على الأرض ويعقبها خطوات جادة في سبيل الوصول لحل للأزمة السورية.