المعارضة السورية: خطة المناطق الآمنة تهدد بتقسيم البلاد

المصدر: أستانة - إرم نيوز

قالت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الخميس، إنها لا تستطيع قبول إقامة مناطق آمنة في سوريا، لأن ذلك يهدد وحدة أراضيها، مؤكدة أنها لن تعترف بإيران كدولة ضامنة لخطة السلام.

وقال أسامة أبو زيد عضو وفد المعارضة السورية في تعليقه على الموضوع:”المعارضة تريد أن تحافظ سوريا على وحدتها”.

وأضاف “نحن ضد تقسيم سوريا، أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفا في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبدا طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة”، ذاكراً أن “هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها”.

ووقعت كل من روسيا وإيران وتركيا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، في حين انسحب وفد المعارضة السورية المسلحة من جولة جديدة من محادثات السلام في أستانة.

وانسحب وفد المعارضة احتجاجاً على الاتفاق فيما ذكرت مصادر مشاركة أن أعضاء الوفد خرجوا غاضبين من جولة المباحثات التي ترعاها الدول الثلاث في عاصمة قازاخستان.