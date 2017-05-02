مقتل 10 جنود عراقيين في هجوم لداعش على مقر عسكري بالأنبار

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قُتل 10 جنود وأصيب 6 آخرون في هجوم شنه تنظيم داعش على مقر عسكري في محافظة الأنبار غرب العراق، اليوم الثلاثاء.

وقال العقيد وليد الدليمي الضابط بالجيش العراقي، إن “تنظيم داعش شن هجومًا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مقر للجيش العراقي، تابع للفرقة الأولى في منطقة الصكار شرق مدينة الرطبة، غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار”.

وأضاف الدليمي أن “مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين قوة من الجيش في المقر ضد عناصر داعش المهاجمين، أسفرت عن مقتل 10 جنود وإصابة 6 جنود آخرين بجروح من الجيش”.

وأشار إلى أن “الاشتباكات أسفرت أيضًا عن مقتل 7 من داعش وإصابة آخرين، وتدمير آلية عسكرية تابعة لهم، فيما انسحب بقية المهاجمين إلى عمق الصحراء بعد تكبدهم خسائر مادية وبشرية”.

وتتعرض المقرات العسكرية للجيش العراقي في الرطبة، إلى هجمات متكررة من قبل داعش، وغالبًا ما يسقط عدد من القتلى والجرحى بصفوف القوات نتيجة تلك الهجمات.