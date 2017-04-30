الجيش العراقي يتوقع طرد داعش من الموصل مايو المقبل

المصدر: بغداد- إرم نيوز

توقع قائد عراقي كبير طرد تنظيم داعش من الموصل في مايو/ أيار رغم مقاومة المتشددين في حي المدينة القديمة المكتظ بالسكان.

ونقلت جريدة الصباح الرسمية الأحد عن فريق أول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي قوله إن المعركة ستنتهي “خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى”.

وفقد التنظيم سيطرته على معظم أحياء المدينة منذ بدء الهجوم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتحاصره القوات الآن في الأحياء الواقعة شمال غرب المدينة ومن بينها وسط حي المدينة القديمة التاريخي.

وترى الأمم المتحدة أن ما يصل إلى نصف مليون شخص ما زالوا في المنطقة وأن من بينهم 400 ألف شخص في المدينة القديمة مع قلة موارد الغذاء والماء وعدم وجود مستشفيات.

ويتحصن مساحو داعش وسط المدنيين وينفذون عادة هجمات مضادة شديدة لمنع القوات من الاقتراب من الجامع الكبير (جامع النوري) في المدينة القديمة الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي إقامة دولة خلافة في مناطق من العراق وسوريا.