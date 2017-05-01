صحيفة: أمريكا ستدعم هجومًا إسرائيليًا على القوات الإيرانية في سوريا

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

توقعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن تدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما إسرائيليا متوقعا ضد القوات الإيرانية في سوريا، التي توسعت في أعقاب هزيمة المعارضة المسلحة في مدينة حلب.

وجاء في الصحيفة أن “الانتصار العسكري لقوات النظام السوري في حلب بدعم من روسيا وإيران، عزز موقف الرئيس بشار الأسد بشكل كبير، وولد لديه شعورا بأنه سيستعيد سيطرته على جميع الأراضي السورية”.

ورأت الصحيفة أن “هذا الانتصار دفع بإيران وحلفائها إلى التوسع في بضع مناطق في سوريا، وخاصة بالجولان عند الحدود السورية الإسرائيلية”، لافتة إلى أن “هدف إيران من التمدد في سوريا ولبنان وقطاع غزة، هو لخنق إسرائيل من جميع الجهات.”

وأفادت “يديعوت أحرونوت” بأن “التوسع الإيراني كان محور محادثات وزير الدفاع افيغادور ليبرمان، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة”.

واعتبرت الصحيفة أن “سيطرة إيران على سوريا ولبنان وغزة لم تعد مشكلة إسرائيل وحدها”، لافتة إلى أن “هناك شعورا قويا في تل أبيب مفاده أنه عندما تجد إسرائيل نفسها مرغمة على اجتثاث الوجود الإيراني خاصة في الجولان، فإنها ستتلقى دعما أمريكيا قويا.”