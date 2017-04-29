مقتل الرجل الثالث لحزب الله اللبناني في سوريا

المصدر: دمشق - إرم نيوز

كشفت مصادر مقربة من ميليشيا “حزب الله اللبناني”، عن مقتل أحد أكبر قادة الحزب والرجل الثالث له في سوريا، محمود عباس عبد الحسين ريحان، خلال المعارك التي تخوضها قوات النظام وحزب الله ضد المعارضة بريف حماة الشمالي، بحسب تقارير إعلامية نشرت اليوم السبت.

ورغم محاولة حزب الله التكتم على مقتل قياديه البارز، إلا أن المصادر أكدت مقتله خلال قصف مكثف شنته المعارضة السورية على مقر قيادة العمليات العسكرية بريف حماة، مشيرة إلى أنه تم نقله من مطار حماة بواسطة مروحية إلى سهل البقاع اللبناني، ومن بعدها إلى مشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، التي تعد المعقل الأكبر والرئيس للحزب.

وسيطرت قوات النظام السوري قبل أسبوع، على مدينة حلفايا بعد قطع طرق إمداد المعارضة فيها إثر سيطرتها يوم أمس الجمعة على طيبة الإمام.

وقال الناطق باسم جيش العزة : “إن الفصائل انسحبت بسبب انقطاع طرق الإمداد إليها داخل المدينة، نتيجة سيطرة قوات بشار الأسد مؤخراً على مدينة طيبة الإمام وحاجزي السمان والمداجن غربها، إضافة للقصف المدفعي العنيف المترافق مع قصف جوي لطائراته الحربية وأخرى روسية”.