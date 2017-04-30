بينهم فيصل القاسم وصالح الفهيد وعمرو أديب.. الجزائر تضع قائمة سوداء لصحفيين عرب

المصدر: الرباط - عبد اللطيف الصلحي

قررت السلطات الجزائرية رفض منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمعظم الصحافيين المغاربة، إضافة إلى عدد من الصحافيين العرب والأجانب، بسبب ما اعتبرته مشاركتهم في “التحامل الخطير” على الجزائر منذ مدة، وخاصة بعد قضية اللاجئين السوريين، وفق ما أفادت به عدد من وسائل الإعلام الجزائرية.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أعدت السلطات الجزائرية قائمة سوداء تضم حوالي 150 صحفيا عربيا وأجنبيا، لن يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي الجزائرية، وأن هذه القائمة تم تسليمها أو هي في طريقها خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.

وأوضحت المصادر، أن “هذا القرار جاء في سياق ما اعتبرته السلطات الجزائرية، تمادي بعض الإعلاميين العرب والأجانب في الإساءة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وانتقاد المواقف الجزائرية في بعض الملفات والقضايا العربية والدولية بطريقة مهينة وغير أخلاقية”.

وأكدت، أنه “سيتم توقيف الصحافيين الذين شملهم الحظر، في حالة عبورهم المطارات أو الموانئ أو المعابر البرية الحدودية الجزائرية، وسيتم إعادتهم إلى بلدانهم أو وجهاتهم على الفور”.

ومن بين الصحافيين العرب، الذين يشملهم الحظر، الإعلامي السوري في قناة الجزيرة فيصل القاسم لانتقاده بوتفليقة، إضافة إلى الصحافي السعودي صالح الفهيد، الذي سخر من الرئيس الجزائري واصفًا إياه بـ”المومياء”. فضلا عن الإعلامي المصري عمرو أديب.