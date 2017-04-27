القوات العراقية تستعيد السيطرة على “قضاء الحضر” جنوب غرب الموصل‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

استعادت القوات العراقية، صباح اليوم الخميس، السيطرة الكاملة على “قضاء الحضر”، في اليوم الثالث من انطلاق العملية العسكرية التي أسفرت عن استعادة المدينة الأثرية المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله “قوات الحشد الشعبي حررت “قضاء الحضر” بالكامل وبوقت قياسي وخلال 48 ساعة، ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.

ونشرت قوات الحشد الشعبي صورًا للقوات أثناء تجوالها داخل الأحياء السكنية، وأكدت في بيان مقتضب بدء عمليات إزالة العبوات الناسفة وتفكيك الألغام من البيوت. وأعلنت مديرية أمن الحشد أجلاء أكثر من 5500 مدنيٍّ من “قضاء الحضر”.

وكانت قوات الحشد الشعبي استعادت الأربعاء من الجهاديين موقع الحضر الأثري الواقع في منطقة صحراوية جنوب غرب مدينة الموصل.

وتعرضت “الحضر” المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، على غرار مواقع أثرية أخرى إلى عمليات تخريب بأيدي المتطرفين.

وسيطر تنظيم “داعش” على منطقة “الحضر” التي تسكنها عشائر سنية بعد استيلائه على الموصل في حزيران/ يونيو 2014.