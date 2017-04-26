داعش” يستعيد أجزاء من المدينة القديمة غربي الموصل‎

المصدر: بغداد - إرم نيوز

استعاد مسلحو داعش،اليوم الأربعاء، مواقع في منطقة تعرف بـ المدينة القديمة بالجانب الغربي لمدينة الموصل، بعد هجوم على مواقع القوات العراقية، أسفر عن مقتل 7 أمنيين، بحسب ضابط شرطة.

وقال الملازم في جهاز الرد السريع سامر عبد الرحمن الداغستاني، للأناضول، :”إن مسلحي داعش شنوا، مساء اليوم، هجمات واسعة على مواقع قوات الشرطة الاتحادية، في منطقتي باب الطوب، وباب لكش بالمدينة القديمة وسط الجانب الغربي للموصل”.

وأوضح أن “مسلحي التنظيم استخدموا أسلحة متوسطة وثقيلة، وتمكنوا من السيطرة على نحو 9 أزقة وأربعة شوارع في المنطقتين، وكانت القوات قد أنهت تحريرها قبل نحو شهر”.

وأشار الداغستاني إلى مقتل 7 وإصابة 18 آخرين من عناصر الشرطة، إضافة إلى مقتل 27 مسلحًا وإصابة نحو 33 آخرين من تنظيم “داعش”، دون تفاصيل.

من جانبه، أوضح النقيب في جهاز الرد السريع، ضرغام الخفاجي، أن “طائرات الجيش العراقي نفذت، اليوم، غارات جوية استهدفت خلالها أهدافًا في منطقة باب لكش، ضمن أزقة المدينة القديمة التي يسيطرعليها داعش غربي الموصل“.

وأضاف أنه “حسب معلومات استخباراتية مؤكدة تسببت الغارات بمقتل 3 رجال وطفل و3 نساء”، دون تفاصيل.

من جهته، أكد النقيب في الجيش العراقي، مظفر المعموري ، أن “120 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، فروا من داعش بعد منتصف نهار الأربعاء من قرى تابعة لقضاء تلعفر، غرب الموصل ووصلوا إلى محور الكسك الخاضع لسيطرة القوات الأمنية”.

وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من استعادة النصف الشرقي للمدينة، وأطلقت في 19 فبراير/شباط الماضي معارك لتحرير الجانب الغربي.