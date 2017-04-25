تعيين أول قاضية شرعية في إسرائيل

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أصبحت المحامية هناء خطيب، من مدينة “طمرة” أول قاضية في المحاكم الشرعية (الإسلامية) في إسرائيل.

وصادقت لجنة تعيين القضاة، برئاسة وزيرة العدل إياليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، على تعيين 4 قضاة شرعيين عرب، إلا أن خطيب هي المرأة الأولى التي تتبوأ هذا المنصب.

وقال النائب أسامه السعدي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة:” نجحنا اليوم في تحقيق سابقة في البلاد، حيث تم تعيين القاضي هناء خطيب من طمرة، لتكون قاضية شرعيية في المحاكم الشرعية في البلاد”.

وأضاف السعدي:” لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النتيجة”.

ورأت النائب عايدة توما، عضو الكنيست عن “القائمة العربية”، أن تعيين المحامية خطيب كأول قاضية عربية “خطوة تاريخية في النضال النسوي في البلاد”.

وأضافت:” منذ ما يقارب عشرين عامًا، ونحن نناضل مع الجمعيات النسوية من أجل اتخاذ هكذا قرار بتعيين قاضية عربية في المحاكم الشرعية”.

ولفتت توما إلى أنه تم في العام 2000 تقديم التماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل (أعلى هيئة قضائية) لتمكين تعيين امرأة في هذا المنصب.

وطبقًا لمعطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإنه يعيش نحو مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، ويشكّلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.

ويقول المواطنون العرب ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن إسرائيل تمارس التمييز في سياساتها ضد المواطنين العرب.