إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بتل أبيب

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن شخصًا يعتقد أنه فلسطيني، طعن مساء اليوم الأحد، 4 إسرائيليين، في مدينة تل أبيب.

وذكرت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية “لوبا السمري”، في بيان صحفي :” أقدم مشتبه به، على ما يبدو فلسطيني الهوية، على طعن 4 مواطنين إسرائيليين يهود مصيبا إياهم بجروح طفيفة”.

وأضافت: “تم نقل المصابين إلى المشفى، وتحويل المشتبه به للتحقيق بعد القبض عليه”.

وأوضحت الشرطة أن المنفذ شاب فلسطيني، يبلغ من العمر، 18 عامًا، وهو من سكان منطقة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت أنه نفذ الهجوم في منطقة “متنزه اليركون”، حيث طعن 4 إسرائيليين بأداة حادة.

وقالت إنه طعن رجلين وسيدة بالخمسينيات من أعمارهم مصيباً إياهم بجراح طفيفة، وشخصاً رابعاً مسناً بالسبعينيات من عمره، قبل أن تلقي القبض عليه.