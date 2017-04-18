وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: الطيران الدولي سيقصف قريبًا طيران الكرامة

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

قال المتحدث باسم وزارة دفاع حكومة الوفاق الليبية، العميد محمد الغصري، إن طيران “قوات التدخل الدولي” سيقوم قريباً بقصف طيران قوات الكرامة، التي تقاتل في الجنوب.

وتوقع الغصري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن “نهاية قوات الكرامة باتت وشيكة وستكون في الجنوب الليبي”، على حد تعبيره.

وذكر أن القوات التابعة لوزارة دفاع الوفاق، طالبت بحظر جوي على منطقة الجنوب الليبي، فيما دعت حكومة الوفاق إلى تدخل دولي لرد من وصفهم بـ”الذين يجرون البلاد إلى سراب”، معتبراً أن ما يقومون به لن يجدي نفعاً.

يشار إلى أن أعيان الجنوب، أكدوا في اجتماع صباح اليوم رفضهم وإدانتهم لرسالة رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، التي طالب بها بتدخل دولي في الجنوب، معتبرين أن ذلك يمهد لعودة المستعمر.

وقصفت قوات الجيش الوطني الليبي اليوم بالمدفعية وصواريخ جراد مليشيا القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق المحاصرة في قاعدة تمهنت الجوية بمدينة هون.