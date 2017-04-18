اشتباكات متقطعة بين كتائب مصراتة والجيش جنوب ليبيا‎

المصدر: طرابلس- إرم نيوز

شهدت المنطقة المحيطة بقاعدة “تمنهنت” العسكرية جنوب ليبيا، اشتباكات متقطعة صباح اليوم الثلاثاء، بين “القوة الثالثة” التابعة لكتائب مصراتة، الموالية لحكومة الوفاق المسيطرة على القاعدة الجوية، وقوات الجيش الوطني التي تحاول السيطرة على القاعدة.

وقال محمد اقليوان، مدير المكتب الإعلامي لـ”القوة الثالثة”: إن الاشتباكات المتقطعة تتم بالأسلحة الثقيلة من مسافات بعيدة.

وأضاف اقليوان “أن الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر يقوم بقصف قاعدة تمنهنت الجوية بشكل عشوائي منذ ساعات الصباح الأولى ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة لمرافق المطار”.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقوة الثالثة: إن قوات الجيش الوطني خرقت الهدنة التي تم التوصل إليها، السبت الماضي، بوساطة من وفد الأمازيغ.

وكان وفد من أمازيغ ليبيا توصل، السبت ، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأخرى تابعة للجيش الوطني جنوبي البلاد.

وتعتبر “تمنهنت”، أكبر قاعدة عسكرية في الجنوب الليبي، حيث تضم مرافق صيانة وتصنيع بعض قطع غيار الطائرات الخفيفة، بالإضافة إلى منطقة سكنية لعمال القاعدة وعائلاتهم، كما يتم استغلالها أيضا كمطار مدني بديلًا عن مطار سبها المغلق منذ 2015.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي؛ ما يجعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر أعمالًا قتالية بين القوى المتصارعة على السلطة، لا سيما في طرابلس غربًا، وبنغازي شرقًا، وسبها جنوبًا.