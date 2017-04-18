زعماء قبليون: السراج منحاز ويدعو لإعادة استعمار ليبيا

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

أدان زعماء قبائل وأعيان ووجهاء مدن وقرى من الجنوب الليبي، دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف التصعيد في الجنوب.

واعتبر أعيان الجنوب في بيان أصدروه عقب اجتماع عقد الثلاثاء، في قاعة منارة الحضيري التعليمية بمدينة سبها، أن “بيان السراج دعوة إلى عودة الاستعمار”، مشددين على “رفضهم تحويل الجنوب إلى حلبة صراع دولي”.

وأضافوا أن “السراج منحاز إلى أحد الأطراف، وعليه لا يحق له التحدث باسم الليبيين”، مطالبين “أبناء الجنوب بدعم مؤسسة الجيش والشرطة وتفعيل المؤسسات القضائية”.

وأكد المجتمعون على بيان سابق طالب “ميليشيا القوة الثالثة بالخروج من المنطقة وتسليم مجمع تنمنهت الصناعي إلى مديرية أمن البوانيس”.

وتشهد منطقة “تمنهنت” منذ أسبوعين، اشتباكات عنيفة وقصفا بالطيران بين ميليشيا القوة الثالثة، التابعة لما يسمى المجلس العسكري مصراتة مدعومة من تنظيم القاعدة من جهة، وعناصر المعارضة التشادية واللواء 12 مجحفل التابع للجيش الوطني من جهة أخرى، فيما يسعى الأخير للسيطرة على قاعدة تمنهنت، التي سبق أن اتخذتها مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي والمليشيات المتحالفة معها، منطلقاً لهجومها على الهلال النفطي في شهر آذار/مارس الماضي.