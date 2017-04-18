قوات سوريا الديمقراطية تعلن تشكيل مجلس الرقة المدني

المصدر: بيروت - إرم نيوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس مدني لإدارة الرقة بعد انتزاع السيطرة على المدينة من تنظيم داعش.

وقالت القوات في بيان: إن لجنة تحضيرية عقدت “لقاءات مع أهالي ووجهاء عشائر مدينة الرقة لمعرفة آرائهم حول كيفية إدارة المدينة.”

وتعهد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو، بتقديم “كل الدعم والمساندة”، وقال: إن القوات سلمت بالفعل بعض البلدات المحيطة بمدينة الرقة إلى المجلس بعدما طردت تنظيم داعش.

وتضم القوات مقاتلين عربًا وأكرادًا يحاربون التنظيم، وقالت إن مسؤوليها يعملون منذ ستة أشهر لتشكيل المجلس.

وتقدمت القوات التي تشمل عددًا كبيرًا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية باتجاه الرقة بمساعدة ضربات جوية وقوات خاصة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وتعد قضية سيطرة الأكراد في مستقبل الرقة قضية حساسة بالنسبة لسكان المدينة وبالنسبة لتركيا التي تحارب تمردًا كرديًا على أراضيها منذ ثلاثة عقود، وتخشى تنامي سطوة وحدات حماية الشعب الكردية عبر الحدود في شمال سوريا.

وتقول الولايات المتحدة، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت وكيفية انتزاع السيطرة على الرقة، لكن قوات سوريا الديمقراطية تكثف هجومها قرب المدينة لعزلها والسيطرة عليها في نهاية المطاف، في حين تتشكل ملامح الحكم المدني لها.