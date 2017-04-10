الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تخطط لاستضافة كأس العالم 2026

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

أعلن كبار مسؤولي كرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اليوم الإثنين عن نية بلادهم التقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2026.

ولم تستضف أي دولة تنتمي لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) النهائيات منذ الولايات المتحدة عام 1994.

وستقام كأس العالم 2018 في روسيا بينما ستستضيف قطر بطولة عام 2022.

وينظر إلى منطقة الكونكاكاف باعتبارها المرشحة الأوفر حظًا لاستضافة نهائيات 2026 بالنظر لقواعد الفيفا التي تحظر على أوروبا وآسيا استضافة النهائيات ثانية في أقرب وقت.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التقدم بعروض في وقت لاحق هذا العام وستستمر حتى 2020.