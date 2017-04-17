البوليساريو تفتش السيارات العابرة بين موريتانيا والمغرب

المصدر: المختار محمد يحيى- إرم نيوز

أطلقت قوات عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية عملية تفتيش للسيارات العابرة للمنطقة المحاذية لموريتانيا.

وجاء الإجراء الذي قامت به وحدة عسكرية من البوليساريو بعد أسابيع قليلة من الانفراج في الأزمة التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة من العام 2016 وبداية العام 2017.

ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية عن مراسلها في المنطقة قوله:” إن البوليساريو وضعت متاريس وحجارة وإطارات سيارات على الطريق المار من الكركرات والرابط بين نقطتي التفتيش الموريتانية والمغربية”.

وأكد المصدر أن “نقطة التفتيش تمكن من التحكم في حركة السير بين البلدين وهو ما يثير حفيظة المملكة المغربية“.

وكانت قوات الدرك التابعة لجبهة البوليساريو أكملت نهاية شهر فبراير شباط الماضي، تشييد مراكز للمراقبة بمنطقة الكركرات حيث الطريق المؤدي إلى الأراضي الموريتانية.

هذا وكانت موريتانيا أكدت حيادها بشأن التطورات التي تحدث بين الفينة والأخرى في منطقة الكركرات، خلال مقابلة أجرتها قناة فرانس 24 مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل أكثر من شهر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي، أنطونيو غوتيريس، قبل نحو أسبوع قد تعهد بإطلاق دينامكية جديدة من أجل حلحلة ملف الصحراء.

وأوضح الأمين العام في أول تقرير له عقب توليه مهمة الأمين العام الأممي، أنه سيضع مجموعة من الإجراءات تهدف إلى “التوصل لحل سياسي مقبول بين الطرفين يتضمن تسوية للخلاف على الوضع النهائي للصحراء الغربية”.

وعزى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أسباب عدم التوصل لحل لقضية الصحراء، لكون كل طرف “تمسك بنظرته وقراءته للتاريخ والوثائق، التي تحيط بهذا النزاع”.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بسعي الطرفين للحفاظ على الهدوء في منطقة الكركرات العازلة، معتبراً انسحاب القوات المغربية من المنطقة مؤشر إيجابي، داعياً في الوقت ذاته البوليساريو إلى ضبط النفس، والانسحاب من الشريط العازل.

وأوصى الأمين العام، في هذا التقرير، بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2018.