العراق يستدعي القائم بالأعمال الأردني في بغداد

المصدر: عمان - إرم نيوز

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، القائم بالأعمال الأردني في بغداد، احتجاجًا على ما اعتبرته “إساءة” من قبل البعض بحق “رموز عراقية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان، إن “وزارة الخارجية قررت استدعاء القائم بالأعمال الأردني لدى بغداد، وسلمته رسالة احتجاجية على خلفية التجاوزات التي طالت الرموز والشخصيات الدينية، والوطنية العراقية”.

ويأتي ذلك على خلفية ما حدث في فعالية شهدتها محافظة المفرق الأردنية، الجمعة الماضية، وداس المشاركون فيها صور شخصيات إيرانية وعراقية من بينها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.